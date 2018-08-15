أمير قطر إلى أنقرة وسط انتقادات إعلامية تركية للدوحة

يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بزيارة لأنقرة الأربعاء يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأتي في خضم أزمة اقتصادية تعيشها تركيا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الليرة وارتفاع معدلات التضخم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الأمير "سيبحث العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان وآل ثاني سيجريان مباحثات في المجمع الرئاسي بأنقرة حول "العلاقات الثنائية بكل أبعادها، ويتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا أخرى".

وتأتي هذه الزيارة فيما وجهت صحف تركية انتقادات للدوحة بسبب موقفها من الأزمة الحالية. وقالت صحيفة تقويم إن الدوحة اختارت "الصمت"، رغم الدعم الذي قدمته أنقرة لها أثناء الأزمة مع جيرانها الخليجيين.

وانخفضت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية وصلت لنسبة 42 في المئة.

وطالبت اتحادات الأعمال في تركيا الحكومة بإيجاد حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد تدهور سعر العملة.