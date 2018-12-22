أمير قطر يؤكد دعمه للبشير

قال مكتب الرئيس السوداني في بيان إن أمير دولة قطر تميم بن حمد اتصل هاتفيا بالرئيس عمر البشير السبت للتعبير عن دعمه للسودان بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بعدة مدن سودانية خلال الأيام الماضية.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية، من جانبها الاتصال، وأفادت بأنه جرى خلاله " استعراض الأوضاع في السودان حيث أطلع فخامة الرئيس أخاه سمو الأمير على التطورات الحاصلة، وفي هذا الصدد أكد سموه وقوف دولة قطر مع السودان"

وتشهد، منذ الأربعاء، عدة مدن في السودان احتجاجات خرجت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. ودعا المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ 29 عاما.

وأكد الشيخ تميم أعلن خلال الاتصال "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه علي استقرار السودان وأمنه".