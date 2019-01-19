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أمير قطر يشارك في قمة بيروت

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أفادت وكالة الأنباء القطرية السبت بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة العربية الاقتصادية المقررة في لبنان الأحد.

وأوضحت الوكالة "أن الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، جرى خلاله استعراض أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة".

وأضافت أن الرئيس اللبناني "رحّب بمشاركة أمير قطر في القمة."

وأوضح المتحدث باسم القمة رفيق شلالا أن الرئاسة اللبنانية بُلغت بمشاركة أمير قطر في القمة.

وتعقد القمة في غياب العديد من القادة العرب الذين اعتذروا عن حضورها لأسباب غير معلنة.

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