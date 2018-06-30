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أمير ينتقد ارتفاع أسعار الكهرباء في السعودية

الشركة السعودية للكهرباء

استغل مواطنون سعوديون بينهم أمراء مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم البالغ من غلاء أسعار الكهرباء في المملكة والتي تجاوزت في بعض الحالات 250 في المئة.

وبلغ عدد التغريدات المنددة بتلك الخطوة أكثر من ربع مليون تغريدة تحت هاشتاق #فاتورة الكهرباء، حسب مصادر محلية:

وفي تصرف نادر قال الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل في تغريدة له على تويتر: فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألفا؟؟

وقال عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي في تغريدة إن ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة لا يضاهيه إلا ارتفاع حرارة الجو، مناشدا العاهل السعودي التدخل العاجل لحل الأزمة:

وسخر الإعلامي السعودي صلاح الغيدان من الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء:

وعزت شركة الكهرباء السعودية ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، لتغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف، بارتفاع استخدام أجهزة التكييف، بالإضافة لتصحيح أسعار التعريفة الكهربائية الذي تم في هذا العام.

تعريفة استهلاك الكهرباء في السعودية
تعريفة استهلاك الكهرباء في السعودية

غير أن تلك الأسباب لم تكن مقنعة لكثير من المستهلكين وقال دكتور أحمد الزهراني متهكما في تغريدة

أما الكاتب الصحفي هاني الظاهري فيرى أن الشركة السعودية للكهرباء غير مهنية وتفتقر إلى كادر محترف قادر على إدارة الازمات:

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن المجلس سيخاطب هيئة الكهرباء يوم الأحد، للتحقق من الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الذي طرأ مؤخرا على فواتير الكهرباء.

ويجيء ارتفاع أسعار الكهرباء في السعودية ضمن إجراءات اقتصادية واسعة اتخذتها المملكة مؤخرا لتعويض الخفض في أسعار النفط العالمية.

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