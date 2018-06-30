أمير ينتقد ارتفاع أسعار الكهرباء في السعودية

استغل مواطنون سعوديون بينهم أمراء مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم البالغ من غلاء أسعار الكهرباء في المملكة والتي تجاوزت في بعض الحالات 250 في المئة.

وبلغ عدد التغريدات المنددة بتلك الخطوة أكثر من ربع مليون تغريدة تحت هاشتاق #فاتورة الكهرباء، حسب مصادر محلية:

💐صحيفة عكاظ/السبت

🌱ربع مليون تغريدة ترفض المغالاة.. وتبرئ المكيفات

🌱مواطنون يفتحون النار على «#الكهرباء»: بيانكم غير مقنع ومتناقض

🌱مشاهير تويتر يشكون من نار الفواتير

*عبدالكريم الذيابي#فاتورة_الكهرباء@OKAZ_online @r777aa https://t.co/g2HNl7MHm0 — حمد القاضي (@halkadi) June 30, 2018

وفي تصرف نادر قال الأمير سعود محمد العبدالله الفيصل في تغريدة له على تويتر: فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألفا؟؟

فيلا ٤٠٠ متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها ٢١ الف؟؟

#فاتوره_الكهرباء — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) June 29, 2018

وقال عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي في تغريدة إن ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة لا يضاهيه إلا ارتفاع حرارة الجو، مناشدا العاهل السعودي التدخل العاجل لحل الأزمة:

لا يضاهي ارتفاع حرارة الجو إلا ارتفاع فواتير الكهرباء ولا يهون الماء

ويتساوي الموسر وغيره فالكل سيشغل المكيفات حسب أفراد أسرته وليس حسب قدراته

🌱 ننتظر لفتة حانية من ولي الامر كما عودنا ليوجه ولي العهد صاحب القرارات الحازمة بدراسة عاجلة لشرائح الكهرباء وتخفيضها#فاتورة_الكهرباء — حمد القاضي (@halkadi) June 28, 2018

وسخر الإعلامي السعودي صلاح الغيدان من الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء:

#فاتوره_الكهرباء

في إجازة والبيت فاضي والفاتورة أعلى من الشهر السابق !!

الله يهديني ليش طلعت إجازة — صلاح الغيدان (@salahalghaydan) June 28, 2018

وعزت شركة الكهرباء السعودية ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، لتغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف، بارتفاع استخدام أجهزة التكييف، بالإضافة لتصحيح أسعار التعريفة الكهربائية الذي تم في هذا العام.

غير أن تلك الأسباب لم تكن مقنعة لكثير من المستهلكين وقال دكتور أحمد الزهراني متهكما في تغريدة

#فاتوره_الكهرباء

بيان الشركة عميق

مقنع

مفصل

السبب هي المكيفات بنسبة 70%

سبب جديد

لأننا كنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي نعيش في الجانب البارد من الكرة الأرضية

ولسبب لا تعرفه إلا شركة الكهرباء تحولنا هذا العام إلى مناطق الحرارة التي تتطلب تشغيل المكيفات

يا له من بيان حكيم — د.أحمد قرّان الزهراني (@ahmedqurran) June 28, 2018

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أما الكاتب الصحفي هاني الظاهري فيرى أن الشركة السعودية للكهرباء غير مهنية وتفتقر إلى كادر محترف قادر على إدارة الازمات:

من الواضح أن الشركة السعودية للكهرباء تفتقر تماما لوجود كادر محترف قادر على #إدارة_الأزمات_الإعلامية

الشركة تمر بأزمة كبيرة وحقيقية بسبب #فاتورة_الكهرباء ومع ذلك تصريح مسؤولها الإعلامي لا يقدم شيء.. والبيان الصادر عنها تقليدي وخارج التغطية..



هذه أمور تفاقم الأزمة أكثر.. — هاني الظاهري ‏🇸🇦 (@Hani_Dh) June 28, 2018

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وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن المجلس سيخاطب هيئة الكهرباء يوم الأحد، للتحقق من الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الذي طرأ مؤخرا على فواتير الكهرباء.

ويجيء ارتفاع أسعار الكهرباء في السعودية ضمن إجراءات اقتصادية واسعة اتخذتها المملكة مؤخرا لتعويض الخفض في أسعار النفط العالمية.