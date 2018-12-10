دساتير الطغاة.. 6 كتب ضللت الملايين

موقع الحرة/ كريم مجدي "لدى البشر رغبة لا تقاوم في الإيمان بأي شيء، وعليك أن تجعل نفسك رمزا ملهما.. اصنع لهم طقوسا يؤدونها واطلب منهم أن يبذلوا التضحيات باسمك" نصيحة شيطانية يوردها الأميركي روبرت غرين في كتابه الأكثر مبيعا "48 قانونا للسطوة"، النسخة الحديثة والأوسع من كتاب "الأمير" لميكافيللي. يورد غرين خلاصة قراءاته التاريخية التي قدم على أساسها 48 قاعدة للباحثين عن السلطة والراغبين في الاحتفاظ بها، كانت هذه إحداها. ما يشير إليه غرين يعرف في علم الاجتماع بـ"عبادة الشخصية" أو Personality Cult، والتي طورها الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لتصبح ملاذا للمستبدين بعده من أجل ترسيخ الحكم باستخدام الإعلام والفن، وأحيانا اختراع طقوس أشبه بالديانة. طغاة كثر وضعوا كتبا أو مناهج تشرح فلسفات سياسية واجتماعية جديدة وغريبة تتسم بالتطرف والغموض، لكنها كانت فعالة في ترسيخ حكمهم. وفي ما يلي نستعرض ستة من هذه الكتب: 1- الروحنامه - نيازوف "القرآن هو كتاب الله، والروحنامه كتاب مقدس" جملة حفرت على جدران "كيبيشاك" أكبر مساجد تركمانستان، فالروحنامه هو الكتاب الثاني بعد القرآن هناك، ولا تخلو المدارس أو المؤسسات التعليمية منه. هو ليس كتابا سياسيا فقط بل مرجعا روحيا واجتماعيا لكل التركمان كتبه الرئيس الراحل صابر مراد نيازوف، الذي لا يخلو مكان من صورته حتى على زجاجات الفودكا. بزيارة بسيطة للعاصمة "عشق آباد"، تستطيع إدراك سطوة الرئيس السابق على شتى مظاهر الحياة، فمنذ استقلال تركمانستان عن الاتحاد السوفيتي في 1991، كان نيازوف المتحكم الأول في كل شيء، فنصب نفسه رئيسا مدى الحياة بعد انتخابات اختار منافسيه فيها، ثم نصب نفسه رئيسا لمجلس النواب، لتصبح تركمانستان أحد أكثر الدول قمعا وانعزالا على مستوى العالم، حيث تنعدم فيها الحريات وحقوق الإنسان، ووسائل التواصل مع العالم الخارجي، بحسب تقرير هيومان رايتس ووتش.

لكن ترسيخ الحكم بهذه الطريقة ليس سهلا، ولهذا أصدر نيازوف "الروحنامه" في 2001 والذي يعرف أيضا بـ"الكتاب الوردي"، كي يكون دستورا سياسيا واجتماعيا وروحيا للبلاد، بل مرجعا تاريخيا للأمة التركمانية، أو قل إن شئت مرجعا للأساطير. وكان الروحنامه شرطا أساسيا لإكمال التعليم في المدارس بل وحتى استخراج رخصة القيادة، ولا تخلو منه مؤسسة حكومية، ويوضع في المساجد ككتاب ديني تدرس نصوصه مثل القرآن، ومن رفض تدريسه من الأئمة كان مصيره السجن أو هدم المسجد الذي يؤم فيه، حسب بعض التقارير، وقال عنه نيازوف "من يقرأ الروحنامه ثلاث مرات يوميا سيدخل الجنة". الكتاب لا تخلو معظم صفحاته من الغرابة، ففي "الروحنامه"، قرر نيازوف تسمية شهر كانون الثاني/يناير باسمه، وشهر نيسان/أبريل باسم أمه "غوربانسلطان"، أما بقية الأسماء فقد حملت أسماء قادة أتراك وتركمان تاريخيين وأسطوريين، وإليكم بعض ما جاء في الكتاب من نصائح: - "يجب على التركمان شراء الزمرد لنسائهم وأخواتهم وبناتهم وحتى الراقصات، الكثير من الزمرد". -"المنازل يجب أن تبقى مرتبة".. "ارتدوا ملابس نظيفة ولائقة". - "التركمان العظام هم المسؤولون عن جميع الاختراعات والغزوات العظيمة، وكل شيء جيد". نصب نيازوف أو كما أسمى نفسه بـ"تركمانباشي" والتي تعني أبو التركمان، مجسما ضخما في عشق آباد للروحنامه، والذي تفتح صفحاته أوتوماتيكيا عند الساعة الثامنة مساء.

وفي عام 2005، تم إطلاق مركبة فضائية بواسطة صاروخ روسي، يحمل نسخة من الروحنامه جنبا إلى جنب مع علم تركمانستان، وكتبت عنه صحيفة "نايترانلي" التركمانية: "الكتاب الذي غزا ملايين القلوب على الأرض، الآن يغزو الفضاء". 2- عن الجوتشي - كيم إيل سونغ "الاعتماد على النفس"، هذه ترجمة "الجوتشي" الحرفية التي تعد أيديولوجية كوريا الشمالية الرسمية، والتي تصفها الحكومة الكورية بـ"مساهمة (الزعيم الكوري الأسبق) كيم إيل سونغ الأصلية والرائعة في الفكر الوطني والدولي"، والتي وضعها لأول مرة بشكل تفصيلي في مؤلفه "عن الجوتشي" الصادر عام 1982. وتعتبر الجوتشي فلسفة ماركسية- لينينية خاصة بدولة كوريا الشمالية، على غرار الماوية في الصين. وتختلف الفلسفتان فرعيا عن الفلسفة الماركسية اللينينية الأم، إلا أن الجوتشي شملت بعض التوجيهات والشروحات للشعب الكوري، إذ تدور فكرتها الرئيسية حول موقع الإنسان في هذا العالم، فالإنسان في فلسفة الجوتشي هو "سيد كل شيء ويقرر كل شيء". ويستغرق الكتاب في شرح ماهية مفاهيم مثل الاستقلال والإبداع والوعي الإنساني، والترابط بينها.

تأثرت الجوتشي ببعض الأفكار الدينية الشرقية مثل الشامانية الكورية أو الكونفوشيوسية الجديدة، حتى عدها البعض ديانة جديدة ذات فلسفة سياسية، تستلزم وجود قائد مقدس، وبحسب هذه الفلسفة أو الديانة كما يعتبرها البعض، فإن ولادة القائد كيم جونغ إيل صاحبها بعض الظواهر الخارقة مثل ظهور قوس قزح مزدوج ونجم لامع. وخلال العقود السابقة، تم إدماج فلسفة الجوتشي في العملية التعليمية بكوريا الشمالية سواء على مستوى المناهج أو التربية، وذلك لترسيخ وتبرير النظام السياسي الحاكم في كوريا الشمالية والذي يعتبر الجوتشي جزءا لا يتجزأ منه. وبينما تنتشر المساجد أو الكنائس في الجامعات والمدارس في حول العالم، فإن هناك غرفا في المؤسسات التعليمية بكوريا لتدريس منجزات الأسرة الكورية الحاكمة، ورموز وأبطال العقيدة الجوتشية، مثل قصة فتاة غرقت أثناء إنقاذها صورة لقادة كوريا الشمالية خلال السيول! 3- الكتاب الأحمر - ماو تسي تونغ أو كما يعرف بـ "مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسي تونغ"، والذي يعد أحد أكثر الكتب انتشارا على مر التاريخ، إذ وزع منه نحو مليار نسخة، وخلال الثورة الثقافية في الصين، كان يجب على كل شخص حمل نسخة منه. ويغطي الكتاب الذي وضعه قائد الثورة الصينية، ورئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، مواضيع شتى، مثل الكفاح الطبقي، وتصحيح المفاهيم، وشرح مفهوم "الخط الجماهيري" القائم على استشارة الحشود الشعبية وترجمة آرائهم إلى سياسات قابلة للتطبيق. أصدر الكتاب لأول مرة في عام 1964 على يد جيش التحرير الشعبي الصيني، فيما خطط وزير الثقافة لاحقا لتوزيع نسخة على كل مواطن صيني ما دفع الحكومة الصينية إلى بناء دور طباعة خصيصا من أجل إنجاز هذه المهمة، وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن ماو كان يحب طريقة تجميع مقولاته في الكتاب على غرار اقتباسات الفلاسفة القدامى مثل كونفوشيوس.

ومع اندلاع الثورة الثقافية الصينية في 1966، والتي استهدفت رموز البرجوازية ومظاهر الثقافة الغربية، كان حمل الكتاب الأحمر سبيلا للنجاة من حملات الإعدام والاعتقالات المفاجئة التي كان يشنها "الحرس الأحمر" المكون من ألوف الشباب الذين استجابوا لثورة ماو تسي تونغ، وكان حمل الكتاب دليلا على نقاء الشخص من رواسب البرجوازية. حاول النظام الصيني تصدير مبادئه خارجا عن طريق نسخ وتصدير ملايين النسخ المترجمة من الكتاب الأحمر، وقد تبنته بعض الحركات الراديكالية مثل حزب "الفهود السود" الأميركي في ستينيات القرن الماضي، كما تم توزيعه بخط اليد في دول حلف وارسو رغم حظر الاتحاد السوفيتي له. 4- كتاب الوصايا - الخميني لمئات السنين، همش أتباع المذهب الشيعي فكرة ولاية الفقيه، والتي تقوم على نيابة المتفقه في أمور الدين عن الإمام الغائب في إدارة شؤون الأمة الإسلامية وتطبيق القوانين والحدود، إلا أنه مع اندلاع الثورة الإسلامية في 1979 عادت فكرة ولاية الفقيه إلى الواجهة مرة أخرة بشكل غير مسبوق، وتم تنصيب إمام يقود الشيعة لأول مرة منذ وفاة آخر سفير أناب عن الإمام محمد المهدي في 329 هـ. ويعود الفضل في إحياء فكرة ولاية الفقيه وتطبيقها في إيران لقائد الثورة الإسلامية روح الله الخميني، الذي رسخ لفكرته هذه في العديد من المؤلفات، مثل "كتاب وصايا" الذي جمع فيه أتباع الخميني أهم أقواله عن ملامح النظام السياسي والديني للدولة التي أنشأها عقب إزاحة الشاه من الحكم وإنهاء النظام الملكي. وقد جمعت أقوال الخميني من ثلاثة مؤلفات له كان أبرزها "تحرير الوسيلة" الذي عرض فيه فكرة ولاية الفقيه باستفاضة. وقد عمم كتاب الوصايا على نطاق واسع داخل المجتمع الإيراني وأجهزة الحكم ويتم الأن تدريسه بشكل اختياري في الجامعات الإيرانية.

يقول الخميني في فتواه عن ولاية الفقيه، "ماذا نحن فاعلون ما دام الله لم يسم أحدا لتولي أمور الأمة بعد غياب الإمام الثاني عشر؟ إذا كان هناك شخص مؤهل يجمع الفضائل العليا واستطاع تأسيس حكومة إسلامية حقيقية، فهذا يعني أنه يستطيع قيادة الناس مثل النبي، ولهذا يجب على الناس اتباعه بكل تأكيد"، وقد كان الخميني هو هذا الرجل بعد انتصار الثورة. وفي كتاب الوصايا يرسخ الخميني لمبدأ نشر مبادئ الثورة الإسلامية بقوله، "ليس لدينا حل سوى الإطاحة بجميع الحكومات التي لا ترتكز على مبادئ إسلامية خالصة، وبالتالي الإطاحة بالأنظمة الإدارية الخبيثة، الفاسدة، وغير العادلة التي تخدمهم". 5- الكتاب الأخضر - القذافي أشهر من نار على علم! فقد ألفه الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي في عام 1975، وتضمن بعضا من أغرب الآراء السياسية والاجتماعية والدينية، والتي لا زالت مدعاة للسخرية حتى بعد مقتل القذافي إبان الثورة الليبية في 2011. رغم شهرة الكتاب، فإن قصة نادي "أيسرلون إي سي دي" الألماني للهوكي مع "الكتاب الأخضر" لم تأخذ حقها من الشهرة، ففي عام 1986 ومع تعرض النادي للإفلاس، لم يجد مديره هاينز وايفنباخ وسيلة لإنقاذ النادي إلا السفر إلى ليبيا وطلب المساعدة المالية من القذافي. وبعد اجتماعه مع القذافي، استطاع وايفنباخ الحصول على 900 ألف دولار من الزعيم الليبي الذي اشترط طبع إعلان ترويجي للكتاب الأخضر على قمصان اللاعبين، وبالفعل وافق النادي تحت ضغط الأزمة المالية.