فيديو.. فنانون وناشطون يروون معاناتهم على #أنا_ضد_التنمر

أطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، بمصر، حملة لمكافحة التنمر في المدارس تحت شعار #أنا_ضد_التنمر.

وأنشأت يونيسف خطا ساخنا لمكافحة التحرش بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

والتنمر حسب تعريف الأمم المتحدة هو : "أحد أشكال السلوك العدواني الذي يتسبب من خلاله شخص ما في إيذاء آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة".

وقد يأخذ التنمر أشكالا متعددة كنشر الشائعات أو التهديد أو مهاجمة الشخص المتنمر عليه جسديا أو لفظيا، أو عزل شخص ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

الحملة لاقت رواجا على الشبكات الاجتماعية داخل مصر، حيث شارك ناشطون وفنانون قصصهم مع التنمر أثناء طفولتهم مثل منى ذكي وآسر ياسين ويسرى وتارا عماد وعمرو سلامة.

ونشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يحكي فيه ما تعرض له أثناء طفولته.

وبحسب موقع يونيسف، فإن التنمر يترك آثارا سلبية في نفس الطفل ينتج عنها فقدان الثقة بالنفس وفقدان التركيز وتراجع أداء المستوى الدراسي والخجل والخوف من مواجهة المجتمعات الجديدة.

وقد يتسبب التنمر في الإصابة بمشاكل تؤثر على الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، بل قد يودي إلى الانتحار.