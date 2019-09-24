أنباء عن اعتقالات في مصر إثر "أحداث 20 سبتمبر"

أعلن بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر فيسبوك، الاثنين، أن نيابة أمن الدولة "قررت منذ قليل حبس جميع المتهمين الذين عرضوا عليها مساء الاثنين 211 متهما في أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما على ذمة القضية".

وأضافت المفوضية في بيانها أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين تشمل "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح".

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن "نيابات وسط وجنوب وغرب الكلية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمحكمة زينهم، بدأت التحقيق مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية اعتقالات 20 سبتمبر".

وطالب المحامي الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، خالد علي نقيب المحامين بسرعة التدخل في واقعة منع أكثر من خمسين محاميا من دخول مقر محكمة جنوب القاهرة، لمباشرة أعمالهم بالحضور مع المتهمين في قضية التظاهر يوم الجمعة الماضي الموجودين الآن في مقر المحكمة.

وعقب مباراة الديربي المصري الشهير في كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك مساء الجمعة، خرجت تظاهرات تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب "إقصاء" السيسي عن السلطة، خصوصا من قبل محمد علي المقاول المصري المقيم في الخارج بعد توجيهه اتهامات بـ"الفساد" للرئيس وقيادات من الجيش.

وتناقل آلاف المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن في اليوم نفسه، بينها حشود كبيرة عطلت حركة السير في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس التي امتدت فيها الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي.