أنجلينا جولي: براد بيت لا ينفق على أطفاله

اتهمت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي الممثل براد بيت الذي انفصلت عنه في 2016 أنه لا يدفع نفقات أطفاله بانتظام منذ انفصالهما، وذلك بحسب أوراق دعوى تقدمت بها محاميتها أمام المحكمة العليا في لوس أنجلس الثلاثاء.

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وتقول أوراق الدعوى إن بيت لم يقدم أي دعم جيد للأطفال منذ الانفصال "وإنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه إلا أن المدفوعات لم تكن مستمرة بانتظام منذ حوالي عام ونصف العام"، وطلبت جولي من المحكمة إصدار أمر قضائي يلزم بيت بدفع النفقات المتأخرة بأثر رجعي.

وأقامت جولي دعوى طلاق في أيلول/سبتمبر 2016، لتنهي زواجا دام عامين وعلاقة استمرت 10 سنوات.

وخاض النجمان معركة مريرة على حضانة أولادهما، ولم يتفقا بعد على الترتيبات النهائية لها. وقد خضع براد بيت للتحقيق في تهمة إساءة معاملة الأطفال، وتمت تبرئته منها.

ولدى براد وجولي ستة أبناء (ثلاث بنات وثلاثة أبناء) أعمارهم أقل من 17 عاما، وتطلب الممثلة الأميركية أن تكون حاضنتهم الأساسية.

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي يوم الثلاثاء، إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما".

في مقابل هذه الدعوى، قال متحدث باسم الممثل إنه "من المحزن تعمد تضليل الموقف" مؤكدا أن بيت "أوفى بالتزاماته".

وكانت محكمة أميركية قد أمرت في حزيران/يونيو الماضي أن تتوزع الحضانة بين الأبوين خلال الصيف، وسمحت المحكمة لبيت بالحديث مع أطفاله عبر الهاتف وقتما يشاء، وأمرت جولي أن تخبر أطفالها أنهم "آمنون" مع أبيهم.