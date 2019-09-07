أندرييسكو تهزم ويليامز وتحرز لقبها الأول في الغراند سلام

أحرزت الكندية بيانكا أندرييسكو أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، بفوزها السبت على الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، لتحرمها معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام.

وتفوقت أندرييسكو (19 عاما) في نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك 6-3 و7-5، بينما فشلت ويليامز (37 عاما) التي ارتكبت العديد من الأخطاء في المباراة على ملعب آرثر آش، في محاولتها الرابعة تواليا لإحراز لقبها الـ24 في البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

وباتت أندرييسكو، المصنفة 15 عالميا والتي ستتقدم إلى المركز الخامس في التصنيف الجديد الأسبوع المقبل، أول لاعبة من بلادها تتوج بلقب بطولة كبرى، وأصغر لاعبة ترفع كأس بطولة غراند سلام منذ تتويج الروسية ماريا شارابوفا بطلة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 2006.

وشاركت أندرييسكو هذا العام للمرة الأولى في القرعة الرئيسية لفلاشينغ ميدوز، بعدما فشلت في تخطي التصفيات في العامين الماضيين. وهي واصلت باللقب المحرز السبت، تثبيت الأداء الذي جعلها من الأفضل عالميا هذا الموسم، بإضافة لقب ثالث إجمالي في مسيرتها الاحترافية وثالث هذا العام، بعد دورتي إنديان ويلز الأميركية وتورونتو الكندية.

وكان لقب الدورة الأخيرة من نصيب أندرييسكو في أغسطس الماضي، بعد انسحاب ويليامز من المباراة النهائية ضدها بسبب الإصابة.

في المقابل، خسرت الأميركية التي تتم في أواخر الشهر الحالي الـ38 من العمر، المباراة النهائية الرابعة تواليا لها في البطولات الكبرى، بعد ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019.

ويعود اللقب الأخير لويليامز في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة 2017، حين توجت على حساب شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن تبتعد عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.