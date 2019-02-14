نفقات أندية أوروبا خلال سوق الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن أندية البطولات الوطنية الأوروبية الخمس الكبرى أنفقت 642,8 مليون دولار (570 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار الاتحاد الدولي في تقريره الذي نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن مجموع ما أنفقته هذه الأندية (في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنكلترا وإسبانيا), يمثل ما نسبته 59,1 في المئة من مجموع الإنفاق العالمي على الانتقالات (1,09 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني/يناير 2019 و31 منه.

ويضيف المصدر نفسه أن الإنفاق زاد عن العام الماضي بنسبة 6,4 في المئة.

وأشار الفيفا إلى أن إنكلترا كانت الأكثر إنفاقا في الفترة الشتوية الأخيرة مع 178,2 مليون دولار، موضحا أن المبلغ يمثل تراجعا بنسبة 65 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وحلّت إيطاليا ثانية من حيث الإنفاق بـ 144,6 مليون دولار وبزيادة قدرها 459 في المئة عن العام الماضي، تلتها ألمانيا بـ 112,5 مليون دولار وبزيادة 56,7 في المئة، ثم إسبانيا بـ 112 مليون دولار بتراجع 70,1 في المئة، وحلّت فرنسا أخيرا بـ 95,4 مليون دولار بزيادة 104,6 في المئة.

وأوضح الفيفا أن 162 اتحادا (من أصل 211 منضوية فيه) فتحت باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير.