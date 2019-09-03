تظاهرة في تونس لإطلاق سراح مرشح رئاسي سجين

تظاهر أنصار المرشح الرئاسي التونسي السجين نبيل القروي مطالبين بالإفراج عنه حتى يتمكن من تنظيم حملة انتخابية لاقتراع 15 سبتمبر.



ومن المقرر أن يبت القضاة الثلاثاء في ما إذا كانوا سيفرجون عن القروي على ذمة التحقيقات في تهم ضده بغسل أموال والتهرب الضريبي.



واحتشد عشرات من أنصار القروي الثلاثاء خارج مبنى المحكمة في تونس حيث سيتم اتخاذ قرار بشأنه وهم يرددون هتافات تطالب بإطلاق سراحه. ويقولون إن التهم ذات دوافع سياسية لأنه اعتقل قبل الانتخابات مباشرة.



ويعتبر قطب الإعلام مرشحا بارزا بين 26 شخصا يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وتقول اللجنة الانتخابية التونسية إنه يمكن أن يظل مرشحا طالما لم تتم إدانته.



وكان أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا توفي أثناء توليه منصبه الشهر الماضي.