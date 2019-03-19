أكنت تجلس في مقهى أم في المنزل، الأن أصبح بإمكانك أن تجعل من محيطك ساحة للحرب بين الطيور الغاضبة والخنازير، مع إطلاق إصدار جديد الثلاثاء من "أنغري بيرد" بتقنية الواقع الافتراضي.

وأعلنت شركة "روفيو" الإصدار الجديد الذي يحمل اسم "جزيرة الخنازير" ويأتي في نسخة خاصة لأجهزة آيباد وآيفون.

وقالت خلال مؤتمر مطوري الألعاب الإلكترونية الذي يعقد في سان فرانسيسكو إن اللعبة ستكون متاحة خلال ربيع العام الحالي، وستعطي القدرة للاعب على إدخال اللعبة ضمن واقعه الذي يجلس فيه.

وستضم اللعبة 40 مستوى تختلف فيها مجسمات الأبراج للخنازير والمقلاع المستخدم في إطلاق الطيور الغاضبة، والتي ستكون أمام المستخدم بمجسمات ثلاثية الأبعاد.