أنقذه الهاتف المحمول من موت محقق

نجا رجل بأعجوبة من الموت عندما حجب هاتفه المحمول سهما أطلق نحوه، بحسب الشرطة الأسترالية.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله الأربعاء ليجد رجلا مسلحا في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي برزبين.

وجاء في بيان للشرطة أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم".

وأضافت الشرطة "يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه ما سبب جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات.