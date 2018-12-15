تركيا تجدد قصف شمال العراق

أعلن الجيش التركي أن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم السبت.

وتجاهلت تركيا احتجاج بغداد التي قالت إن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان على تويتر إنها نفذت ضربات جوية في شمالي العراق يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر ما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين.

واستدعت السلطات العراقية السفير التركي في بغداد الجمعة بعدما قالت أنقرة إنها قتلت ثمانية مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، وقالت تركيا إنها ستواصل مهاجمة حزب العمال الكردستاني ما دام يجد ملاذا في العراق.