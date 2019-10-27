أنقرة تكشف "التنسيق" مع واشنطن بشأن العملية التي يعتقد أنها استهدفت البغدادي

أعلنت تركيا الأحد أنه تم "التنسيق" بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية التي ذكرت وسائل إعلامية أميركية أنها استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وقتل خلالها.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تغريدة "قبيل العملية الأميركية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين"، دون إعطاء تفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة في وقت سابق، الأحد، أن البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن مروحيات أميركية أنزلت مقاتلين على الأرض في قرية باريشا في إدلب بعد منتصف ليل السبت الأحد، في إطار عملية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وتحدث البيت الأبيض بدوره عن إعلان "مهم جدا" مرتقب الأحد من الرئيس دونالد ترامب الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش).

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر حكومية قولها إن البغدادي لربما قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.