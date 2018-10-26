الادعاء التركي يطالب الرياض بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي

أعلنت وزارة العدل التركية الجمعة أنها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب للرياض يقضي بتسليم النيابة العامة التركية 18 سعوديا يشتبه بتورطهم بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.



وقالت وزارة العدل التركية في بيان إن النيابة العامة في اسطنبول سلمت أسماء المشتبه بهم الـ18 إلى وزارة العدل التي سلمتها بدورها إلى وزارة الخارجية لنقل طلب التسليم إلى السلطات السعودية عبر القنوات الرسمية المعروفة.

وجاء في بيان وزارة العدل التركية أنه وبناء على قانون العقوبات "المتعلق بالقتل العمد، والتعذيب بوحشية والاضطهاد، فقد تقدم الادعاء العام التركي في مدينة اسطنبول إلى وزارتنا، بطلب يقضي بالطلب من الجانب السعودي، تسليم الأشخاص الثمانية عشر، المحتجزين في السعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".