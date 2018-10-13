تركيا.. السعودية لم تتعاون في التحقيق باختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو السبت إن السعودية لم تبد حتى الآن تعاونا في التحقيق باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول.

ودعا أوغلو الرياض إلى إفساح المجال لدخول محققين أتراك إلى مبنى القنصلية.

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وأضاف "لم نر حتى الآن تعاونا لإجراء تحقيق سلس وكشف كل الحقائق، وهذا ما نريد أن نراه".

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، أن على الرياض أن "تسمح للمحققين والخبراء الأتراك بدخول القنصلية".

وتابع "أين اختفى؟ هناك في القنصلية" مشيرا إلى أن المباحثات مع السعوديين "مستمرة" للتوصل الى اتفاق.

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وكان جمال خاشقجي توجه في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر إلى قنصلية بلاده في إسطنبول للحصول على وثيقة ضرورية لإتمام زواجه.

وبعد أربعة أيام من ذلك قال مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية إن خاشقجي قتل في القنصلية، وردت السلطات السعودية على الفور بأن تلك المزاعم "لا أساس لها".