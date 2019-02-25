تلفزيون روسي يعرض أهدافا نووية في أميركا

نشر التلفزيون الروسي تقريرا يعرض فيه خريطة لأهداف نووية أميركية، زعم أن بإمكان صواريخ روسية فائقة السرعة إصابتها في أقل من خمس دقائق.

ونقلت صحيفة الغارديان أن الأهداف التي أشار إليها التقرير الروسي تضم مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" والمنتجع الريفي للرئيس الأميركي في كامب ديفيد.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لأزمة صواريخ أشبه بأزمة الصواريخ الكوبية التي حصلت في 1962.

وتهدد موسكو نشر صواريخ أقرب للولايات المتحدة الأميركية، في حال نشرت واشنطن صواريخ جديدة في أوروبا.