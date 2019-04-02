أوامر بإخلاء 70 قرية في إيران

أمرت السلطات الإيرانية الثلاثاء بإخلاء 70 قرية في محافظة خوزستان الغنية بالنفط تحسبا لوقوع فيضانات.

وتقع القرى المعنية قرب نهري دز والكرخة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا).

ولقي 45 شخصا على الأقل مصرعهم خلال الأسبوعين الماضيين إثر وقوع فيضانات مفاجئة في شمال وجنوب البلاد بعد سقوط أمطار بمستويات هي الأعلى خلال 10 أعوام على الأقل.

وكانت إيران قد أعلنت حالة الطوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات وأخلت عشرات القرى.

وتأثرت بالفيضانات 23 من محافظات البلاد الـ31 منذ بدأ تساقط الأمطار في آذار/مارس 2019.

ويرتقب أن تتحمل مناطق غرب وجنوب غرب إيران العبء الأكبر من العواصف في الأيام القادمة.