حملة اعتقالات جديدة في صفوف القوات التركية

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء صدور أوامر اعتقال بحق 143 عسكريا معظمهم من منتسبي القوات الجوية.

وأصدر الادعاء العام في العاصمة قرارات اعتقال بحق 82 ضابطا وعنصرا من القوات الجوية في المقر الرئيسي لهذه القوات في أنقرة.

وأصدر الادعاء العام في مدينة أضنة جنوبي تركيا، قرارات باعتقال 61 ضابطا وعنصرا من القوات الجوية والبرية والبحرية والدرك في 10 ولايات تضم كلا من أضنة وأنقرة وأماسيا وبيتليس وقيسري وكوتاهيا ومالاتيا وڤان ومرسين وشانلي أورفا.

واعتقلت السلطات حتى الآن 26 من المشمولين بأوامر الاعتقال.

وتتهم السلطات التركية هؤلاء بالانتماء لجماعة فتح الله غولان التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في صيف 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين فيما فصل عشرات الآلاف من وظائفهم بتهمة الانتماء لجماعة غولن. وتم إغلاق عدد كبير من المؤسسات والشركات التي تقول أنقرة إنها تتبع للجماعة المحظورة ووضعت السلطات اليد على عدد كبير من تلك المؤسسات التي باتت تتبع للدولة من خلال تعيين إدارات جديدة فيها موالية للحكومة.

وينفي زعيم الجماعة الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أية علاقة لجماعته بتلك محاولة الانقلاب في تركيا.