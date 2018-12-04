'أوبر باص' يصل للقاهرة

أطلقت "أوبر تكنولوجيز" خدمة حجز حافلات في العاصمة المصرية القاهرة تحت اسم "أوبر باص"، إضافة إلى تطبيق "أوبر لايت" الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي خلال زيارته الأولى لمصر الثلاثاء "هناك ملايين الأشخاص في مصر وفي أرجاء العالم لا يزالون يواجهون عقبات حقيقية في استخدام أوبر".

وأضاف أن المنتجات الجديدة ستجعل استعمال خدمات الشركة أكثر سهولة، مؤكدا أن خدمة "أوبر باص" الجديدة ستكون الأقل تكلفة بين خدمات أوبر في القاهرة.

وتختبر أوبر الخدمة منذ أيلول/ سبتمبر وستتوسع فيها في أرجاء القاهرة خلال الأشهر القادمة.

ومن المقرر طرح تطبيق "أوبر لايت" في الشرق الأوسط مطلع العام المقبل.

وأشار خسروشاهي إلى أن مصر فيها أكثر من خمسة ملايين مستخدم لأوبر، مضيفا أن الشركة تستثمر في ذلك البلد أكثر من 100 مليون دولار في مركز لخدمة العملاء.