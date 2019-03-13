أوبر تدفع 20 مليون دولار لسائقين بأميركا

أبرمت شركة "أوبر" للنقل التشاركي تسوية مع آلاف السائقين في ولايتي كاليفورنيا وماساتشوسيتس حيث ستدفع لهم 20 مليون دولار على أن تبقى صفتهم متعاقدين مستقلين مع الشركة وليس موظفين بها.

وتتضمن التسوية دفع الشركة 37 سنتا إضافيا عن كل ميل قاده السائقون خلال عملهم مع أوبر.

وبدأ النزاع بين الشركة وعدد من سائقيها في 2013 حيث كانوا يطالبون بالتعامل معهم كموظفين في الشركة وبما يعطيهم الحق بجميع المزايا التي تمنح لهم، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت الشركة قد قدمت عرضا للتسوية في 2016 بمبلغ اجمالي يصل إلى 100 مليون دولار ولكن لم يتحقق له النجاح، حيث كان قاض فدرالي يرى أن هذا المبلغ أقل مما يستحقه السائقين.