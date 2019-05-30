أوبر تحذر الركاب ذوي التصنيفات المنخفضة

قالت شركة أوبر إنها ستبدأ بحظر الركاب ذوي التصنيفات المنخفضة إذا لم يهتموا بنصائح الشركة حول كيفية تحسين التصنيف.

وستبدأ أوبر أولا بتطبيق هذا الإجراء في الولايات المتحدة وكندا، حيث سيتمكن الركاب من رؤية إرشادات حال فتحهم التطبيق ثم يطلب منهم تأكيد فهمهم للشروط الجديدة.

وبعدها سيتلقى المستخدمون نصائح حول كيفية زيادة تصنيفهم، تتضمن اقتراحات مثل أن تكون مهذبا، وإخراج القمامة من السيارة، والامتناع عن مطالبة السائقين بالسرعة.

وستمنح أوبر الراكبين فرصا متعددة لتعزيز تصنيفهم قبل حظرهم، وفي حال الحظر سيفقد المستخدمون ميزات أخرى تقدمها الشركة مثل خدمات توصيل الطعام وتأجير الدراجات الكهربائية.

ورحب اتحاد السائقين المستقلين، وهو اتحاد يمثل 65 ألف سائق في مدينة نيويورك، بالقرار، وقال إن حظر الركاب الذين يهددون سلامة السائقين، أو يتحدثون بعنصرية، أو يحاولون إلحاق الضرر بالسيارة، هو الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه".

ولم تعلن أوبر الحد الأدنى لمستوى التصنيف الذي يضع الركاب في منطقة الحظر، وقالت إن الأمر سيكون مختلفا من مدينة إلى أخرى اعتمادا على متوسط تصنيف الركاب في تلك المدينة.