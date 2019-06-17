أوبر تختبر توصيل الطعام بـ 'الدرون'

إذا كنت من محبي طلب الوجبات السريعة، ربما ستستلم طلبك المقبل بطائرة "درون".

وقالت أوبر إنها تختبر خدمة لتوصيل الطعام والوجبات السريعة بالطائرات المسيرة "الدرون"، وأضافت أنها تخطط لإطلاق الخدمة في مرحلة لاحقة بعد الاختبارات.

وأضافت الشركة أن قسم "أوبر إيتس" لديها بدأ في اختبار خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة مع فرع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في سان دييغو الأسبوع الماضي مع خطط لتوسيع عملية الاختبار لتشمل مطاعم أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعمل الخدمة عندما يتلقى المطعم طلبا من الزبون وبعد تجهيزه يتم وضعه في صندوق خاص مثبت في الطائرة المسيرة ثم تحلق متجهة إلى موقع الإنزال حيث يكون سائق تابع لـ "أوبر إيتس" منتظرا للطلب.

وبمجرد استلامه يسلمه بنفسه للزبون.

وتعتقد أوبر أن الخدمة ستوفر أوقات الانتظار بالنسبة للعملاء.

ورغم الفكرة الطموحة ما زالت هناك الكثير من الأسئلة التنظيمية المتعلقة بعملية تحليق الطائرات المسيرة في المناطق الحضرية، وقالت أوبر إنها تعمل مع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية لتسوية تلك الأمور.

وتعمل كل من أمازون وغوغل على خطط لأنظمة التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة.