أوبر تستحوذ على 'كريم'

قالت شركة "أوبر" للنقل التشاركي إنها استحوذت على منافستها في الشرق الأوسط "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

وأضافت أوبر في بيان الثلاثاء أن مبلغ الـ 3.1 مليار دولار يتكون من 1.7 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدا.

الصفقة ستجعل "كريم" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "أوبر"، حيث تعمل كشركة مستقلة تحت العلامة التجارية "كريم" ويقودها مؤسسوها الأصليون.

وتعد كريم، ومقرها دبي، من الشركات الناشئة الأكثر نجاحا في الشرق الأوسط.

وتحظى بشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة في مصر وباكستان، لأنها قدمت خيارا للركاب للدفع نقدا بدلا من بطاقات الائتمان فقط.

كما أنها انطلقت في المنطقة عام 2012، أي قبل ثلاث سنوات من أوبر.

وقال دارا خسروشي، الرئيس التنفيذي لأوبر، في بيان إن الصفقة ستزيد قوة الشركة الأميركية حول العالم.

وأضاف "مع امتلاك قدرة قوية على تطوير حلول محلية مبتكرة، لعبت كريم دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل التنقل الحضري في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة."

من جانبه وصف مدثر شيخة، رئيس مجلس إدارة شركة كريم والمؤسس المشارك، الصفقة "بالعلامة الفارقة" للشركة ولرياديي الأعمال الناشئين في المنطقة، فضلا عن المستثمرين المحليين والعالميين.

وسيقود شيخة شركة كريم في ظل أوبر، وسيقدم تقريرا إلى مجلس مكون من ثلاثة ممثلين عن أوبر واثنين من كريم.

وقالت شركة "المملكة القابضة"، مقرها السعودية وهي واحدة من أوائل المستثمرين في كريم، إن عملية الاستحواذ فرصة لكلتا الشركتين للتوسع والاستفادة من النمو السريع في المنطقة.