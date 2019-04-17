أوبر: خاصية جديدة للسائقات السعوديات

أطلقت شركة أوبر للنقل ميزة جديدة للسائقات في المملكة العربية السعودية تتيح لهن تفضيل راكبات إناث على الذكور.

ودخلت الخاصية الجديدة حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري نيسان/أبريل، بعد أن أظهر استطلاع أجرته أوبر في السعودية عام 2018، أن 74 في المئة من السائقات لا ينقلن ذكورا.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لشركة أوبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الميزة الجديدة "ستفتح أبوابا وفرصا جديدة للنساء كشريكات سائقات لـ"أوبر"، مع وضع الأعراف الثقافية المحلية في الاعتبار".

والخاصية الجديدة هي جزء من مبادرة "ماساروكي"، "Masaruky"، التابعة لأوبر وتهدف إلى حث مزيد من النساء للعمل كسائقات في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن النساء السعوديات حصلن على الحق في قيادة السيارة لأول مرة في حزيران/يونيو 2018.

والآن، أصبحت قيادة النساء لأوبر شيئا شائعا في المدن السعودية الكبرى مثل الرياض وجدة.

وقالت أوبر إنها لا تعتزم طرح هذه الميزة في الأسواق الأخرى، في الوقت الراهن.