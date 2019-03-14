'أوبك' تخفض إنتاجها بـ 220 ألف برميل يوميا في فبراير

أفاد تقرير لمنظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" بأن شهر شباط/ فبراير عرف تخفيضا للإنتاج بأكثر من 220 ألف برميل يوميا.

ووفقا للتقرير الشهري الذي نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت، فإن تخفيض كل من السعودية وفنزويلا لطاقة إنتاجهما كان وراء هذا التراجع.

وخفضت السعودية إنتاجها بـ 86 ألف برميل يوميا، فيما تراجع إنتاج فنزويلا بـ 142 ألف برميل يوميا.

يذكر أن إنتاج "أوبك" بلغ أعلى مستوياته خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ وصل حد 30 مليون برميل يوميا، وهو ما أثر بطريقة مباشرة على الأسعار في سوق النفط العالمية، حتى وصل سعر برميل الخام لما دون 50 دولارا أميركيا، وهو أقل مستوى له منذ عامين.

ونقلت تقارير صحافية عن وكالة "مونديز" للتصنيفات الائتمانية قولها إن "انخفاض أسعار النفط يزيد من التحديات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والكويت.

وتابعت الوكالة في تقرير لها "انخفاض سعر البرميل سيضعف الوضع المالي الخارجي لتلك الدول ويزيد من تراكم الديون الحكومية".

وتوقع خبراء أن يستقر سعر البرميل من النفط خلال سنتي 2019 و2020 عند 65 دولارا، وهو سعر لا يخدم الدول المنتجة.