"أوبك" تشيد بتحركات السعودية للحد من تقلبات أسعار النفط

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت سوق النفط العالمية في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

وأبلغ باركيندو مؤتمرا للطاقة في قازاخستان أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط نظرا لأن السعودية "استعادت غالبية الإمدادات" مضيفا أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وقال إن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط "وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة".

وكانت وكالة بومبرغ قد قالت في تقرير لها إن السعودية تمكنت من استعادة طاقتها الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا، ما يشير إلى أن المملكة تتعافى بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت الوكالة إن هذه الأنباء أدت إلى انخفاض سعر الخام بمقدار 1.7 في المئة في لندن، بعد أن أدت الهجمات بالطائرات المسيرة في بقيق وخريص في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط.

وقال وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز الأربعاء أن العمل متواصل في ارامكو لاستعادة الطاقة الانتاجية، وهو ما وصفه بأنه "إنجاز استتثنائي ويؤكد موثوقية المملكة كمزود للطاقة في السوق العالمية".

وقال إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

