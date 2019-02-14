أوبورتينتي تتقاعد على سطح المريخ

ستقضي مركبة "أوبورتينتي"/ (Opportunity) فترة تقاعدها على سطح المريخ، بعد أن عملت لمدة 15 عاما في مهمة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وتحاول "ناسا" منذ ثمانية أشهر إحياء المركبة وإعادتها إلى العمل بعد أن ضربتها عاصفة غبار عطلتها حيث كان آخر اتصال بها في 10 حزيران/ يونيو 2018.

وهبطت المركبة التي طافت 45 كيلو مترا على سطح المريخ في 2004 برفقة مركبة "سبيريت"/ (Spirit) التي توقفت عن العمل في 2010.

وكانت المهمة الأصلية للمركبة تمتد لـ 90 يوما لكنها امتدت لـ 15 عاما، وحالت عاصفة رملية من استكمالها العمل بعد أن غطت ألواح الشمس التي تزودها بالطاقة التي تحتاجها.

وكانت مهمة المركبة جمع العينات من الكوكب الذي يمتاز بلونه الأحمر والبحث عن أي دلائل للحياة، فضلا عن مهام الاستكشاف لفوهة "انديفور" على المريخ، التي يبلغ عرضها 22 كيلو مترا.

واستطاعت المركبة أن ترسل صورا للمريخ أظهرت صخورا رسوبية تحطمت بفعل المياه في فترة سابقة.

ويبلغ قطر المركبة 2.7 مترا وارتفاعها 1.6 متر، بجسم مصنوع من الألمنيوم على هيكل تحمله ست عجلات.