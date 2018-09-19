أودي تنافس تسلا بسيارة رياضية متعددة الاستخدام

تطلق شركة أودي الألمانية للسيارات مركبتها الكهربائية الجديدة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات "إي-ترون" (e-tron) منتصف عام 2019، تستهدف بها منافسة سيارات تسلا الكهربائية.

وستتاح السيارة أودي إي-ترون متوسطة الحجم في الولايات المتحدة العام المقبل بسعر مبدئي يبلغ 75 ألفا و795 دولارا قبل خصم ضريبي قدره سبعة آلاف و500 دولار.

وقال سكوت كيو رئيس أودي أميركا: "أريد أن تصبح أودي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في أميركا على المدى الطويل".

وأعلنت الشركة عن اتفاق مع أمازون لبيع أنظمة الشحن الكهربائي الخاصة بالسيارة الجديدة، إذ ستقوم أمازون بتوصيل مكونات تلك الأنظمة وتكليف فنيين متخصصين في الكهرباء بتركيبها.

المصدر: رويترز