الأوروغواي تقصي البرتغال بهدفي كافاني

سيلاقي منتخب الأوروغواي نظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2018 لكرة القدم في السادس من الشهر القادم، وذلك بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف في مدينة سوتشي مساء السبت، في ثاني مباريات الدور ثمن النهائي.

وسجّل نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني هدفي أوروغواي من تمريرتين حاسمتين بقدم لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في الدقيقتين 7 و62، فيما أحرز بيبي هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة 55.

وكان المنتخب الفرنسي قد تغلب على نظيره الأرجنتيني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في أولى مباريات الدور ثمن النهائي السبت أيضا.