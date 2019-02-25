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أوسكار 91.. ليلة رامي مالك وغرين بوك

رامي مالك يتسلم جائزة أفضل ممثل

حصد رامي مالك الأحد جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"، متوجا عاما حافلا بالجوائز للممثل ذي الأصول المصرية.

الفيلم الذي يروي مسيرة مطرب الروك البريطاني فريدي ميركيوري، جسده مالك وفرقة "كوين" الغنائية، فاز كذلك بثلاث جوائز أخرى هي أفضل مونتاج وأفضل مونتاج ومزج صوتي.

وفاز فيلم "غرين بوك" بالجائزة الأكبر بتتويجه الفيلم الأفضل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 91.

رامي مالك
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وفاز نجم الفيلم مارشالا علي بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثان، وحصل "غرين بوك" كذلك على أوسكار أفضل سيناريو أصلي.

بينما حصلت أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "ذا فيفوريت".

وتوج المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بجائزتي الإخراج والفيلم الأجنبي عن فيلم "روما".

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