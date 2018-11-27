أوكرانيا تحذر من تخطيط روسيا لـ'حرب شاملة'

حذر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الثلاثاء من خطر نشوب "حرب شاملة" بين بلاده وروسيا، متهما موسكو بزيادة انتشارها العسكري على الحدود الأوكرانية.

وقال بوروشنكو في مقابلة تلفزيونية إن "عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول الحدود ازداد ثلاثة أضعاف".

وأشار إلى أن عدد الوحدات الروسية التي نشرت على طول الحدود مع أوكرانيا "تزايد بشكل كبير".

ولم يكشف بوروشنكو عن عدد القوات الروسية، إلا أنه قال إن المعلومات عن الحشد العسكري تستند إلى تقارير استخباراتية.

وأضاف أن الحشد العسكري يعني أن البلاد "تتعرض لتهديد اندلاع حرب شاملة مع روسيا".

وأطلقت القوات الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية الأحد الماضي واحتجزتها مع طواقمها قبالة سواحل القرم ما أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وكندا بما وصفته بالعدوان الروسي على السفن الأوكرانية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في فرض مزيد من العقوبات على موسكو.