أوكرانيا تطالب الناتو بنشر سفن في بحر آزوف

دعا الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الخميس الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، خصوصا ألمانيا، إلى نشر سفن في بحر آزوف دعما لبلاده في الأزمة مع روسيا.

وقال بوروشنكو لصحيفة بيلد الألمانية إن "ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون هناك دول في حلف شمال الأطلسي جاهزة حاليا لإرسال سفن إلى بحر آزوف لمساعدة أوكرانيا وضمان الأمن هناك".

واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يريد شيئا سوى احتلال بحر (آزوف). اللغة الوحيدة التي يفهمها هي وحدة العالم الغربي".

وقال "لا يمكننا قبول هذه السياسة العدوانية لروسيا. أولا شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر آزوف".

وأردف "بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة. القرم، الدونباس، يريد البلاد بكاملها (أوكرانيا)".

وحذر الرئيس دونالد ترامب من أنه قد يلغي لقاءه المتوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب قضية أوكرانيا.

وكان ترامب قد صرح أنه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يعمل مع القادة الأوروبيين على إيجاد حل للأزمة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.، داعيا في بيان موسكو وكييف إلى ضبط النفس.