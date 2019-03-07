ليديزنسكايا: التمرد قادها إلى الرياضيات

يحتفل موقع غوغل الخميس 7 آذار/مارس بذكرى ميلاد عالمة الرياضيات الروسية أولغا ليديزنسكايا.

يعرض الموقع عبر واجهته عملاً فنياً تقديرا للعالمة وإنجازاتها، احتفالاً بعيدها الـ 97.

ولدت ليديزنسكايا في كولوغريف عام 1922، وواجهت تحديات كثيرة في حياتها المهنية بالدولة التي كانت لا تزال قلب الاتحاد السوفيتي آنذاك.

حفزها والدها على حب الرياضيات، إلا أنه كان يعتبر "عدواً للأمة"، ما حال دون التحاقها بجامعة ليننغراد، رغم تخرجها من الثانوية بتقدير امتياز.

لم يثنها المنع عن شق طريقها الذي طالما آمنت به منذ طفولتها، فباشرت بتعليم الرياضيات للأيتام، لتلتحق بعد ذلك بجامعة موسكو عام 1943، ألحقتها بشهادة دكتوراة حصلت عليها من جامعة ليننغراد، كما كانت خطتها الأولى.

رغم قبولها في ليننغراد، إلا أنها لم تتمكن من مناقشة أطروحتها سوى عقب وفاة ستالين عام 1953.

ملكت ليديزنسكايا كماً من العبقرية جعل بصمتها حاضرة في حقول عدة ربطتها بالرياضيات، كتنبؤات الطقس، علم المحيطات، القلب والأوعية الدموية، وديناميكية الهواء والسوائل.

رغم عيشها في ظل نظام يضطهد الشعب، إلا أنها عرفت كمتمردة لم تتوان يوماً عن التعبير عن آرائها على حساب سلامتها.