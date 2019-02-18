أول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق الاثنين، مرشحة الحزب الديموقراطي الكردستاني رئيسة مؤقتة له، وسط استمرار الخلافات بين قطبي السياسة الكردية بعد نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية للإقليم.

وخلال الجلسة البرلمانية الأولى التي لا تزال مفتوحة منذ انتخاب برلمان كردستان، انتخب النواب في عملية تصويت سرية النائبة فالا فريد مرشحة الحزب الديموقراطي الكردستاني، بأغلبية 62 صوتا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة على رأس برلمان إقليم كردستان العراق.

وقال رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني هيمن هورامي للصحافيين إن "منصب رئيس البرلمان من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن لعدم التوصل إلى اتفاق معه لغاية الآن رشحنا فالا فريد بشكل مؤقت".

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى تسوية مع حزب الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني "سوف تنسحب مرشحتنا من رئاسة البرلمان".

وعقدت الجلسة بمقاطعة من الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طلب مهلة أطول للتوصل إلى اتفاق مع غريمه السياسي، خصوصا حيال الأوضاع في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحافي في السليمانية إنه "عندما يتم تنفيذ البنود الخاصة بوضع محافظ كركوك وأن يكون من حصة الاتحاد الوطني، حينها سنشارك في جلسة البرلمان وعملية تشكيل الحكومة".