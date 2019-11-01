أول تعليق للرئيس الأميركي عن زعيم داعش الجديد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعرف هوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش.

وغرد ترامب على تويتر قائلا: " لدى داعش قائد جديد. نحن نعرف بالضبط من يكون."

وكان داعش اعترف يوم الخميس بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية، وأعلن عن زعيم جديد يدعى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل عن هوية القرشي، وكان أكد في تغريدة سابقة أن الرجل الثاني الذي كان من المفترض أن يخلف البغدادي قتل أيضا.

ووفقا للخبير في شؤون الجماعات الإرهابية حسن أبو هنية فإن الهاشمي هو شخص تركماني اسمه الأصلي عبد الله قرداش والملقب بأبو عمر التركماني.

من جهته، قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم داعش هشام الهاشمي لموقع الحرة إن المعلومات المتوفرة بشأن الزعيم الجديد للتنظيم شحيحة، ولا تتوفر تفاصيل حول جنسيته.

وقال الهاشمي إن "أبو أبراهيم كان يعمل في مجلس شورى تنظيم داعش، وهو جزء من الهيئات الشرعية في التنظيم ولديه مسؤوليات قضائية".

ويضيف الهاشمي أن "لا معلومات لغاية الآن حول جنسية زعيم داعش الجديد، لكن المراقبين يعتقدون أنه من جنسية غير عراقية، وقد يكون تونسيا او مصريا أو أردنيا".