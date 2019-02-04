أول خسارة لباريس سان جيرمان

تلقى باريس سان جيرمان أول هزيمة له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم عندما سقط الأحد 2-1 أمام مستضيفه أولمبيك ليون.

وتأتي الهزيمة قبل خروج باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في 12 شباط/فبراير الحالي.

وتفوق أولمبيك ليون، الذي يواجه برشلونة في دوري الأبطال، باستاد جروباما على منافسه حامل اللقب.

وحسم نبيل فقير فوز ليون بركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما ألغى موسى ديمبلي تقدم أنخيل دي ماريا المبكر لباريس سان جيرمان.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 56 نقطة من 21 مباراة متقدما بـ10 نقاط على ليل صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.

ويأتي ليون في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.