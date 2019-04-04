أول خسارة للريال بإشراف زيدان

استمرت المسيرة المروعة لريال مدريد بعد تعرضه للهزيمة التاسعة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، والأولى منذ عودة المدرب زين الدين زيدان بعد خسارته المستحقة 2-1 أمام مستضيفه بلنسية الثائر الأربعاء.

وضع اللاعب البرتغالي الدولي جونسالو جيديس بلنسية في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة قوية في شباك الحارس كيلور نافاس.

ولعب ريال بشكل جيد حتى استقبال الهدف ثم فقد حماسه بينما واصل صاحب الأرض تهديد المرمى إلى أن ضاعف من تقدمه بضربة رأس للمدافع ايزيكيل جاراي بعد ركلة ركنية في الدقيقة 83.

وقلص كريم بنزيمة الفارق من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من إلغاء ركلة جزاء للفريق المدريدي بعد أن أثبت حكم الفيديو أن سيرجيو راموس كان متسللا قبل تعرضه لعرقلة.

ويبقى ريال مدريد في المركز الثالث ولديه 57 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة وخمس نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد.

ويملك بلنسية، الذي بلغ نهائي كأس الملك ودور الثمانية في الدوري الأوروبي، فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد صعوده للمركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف خيتافي الرابع في جدول الترتيب.