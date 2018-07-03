أول رئيسة لبلدية تونس العاصمة.. من هي؟

انتخبت سعاد عبد الرحيم التي تصدرت لائحة حزب النهضة الإسلامي في الانتخابات البلدية التونسية الأخيرة، الثلاثاء رئيسة لبلدية العاصمة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وعبد الرحيم عضوة في المكتب السياسي لحزب النهضة وتعرف عن نفسها بأنها مستقلة.

وقد انتخبت السيدة البالغة من العمر 53 عاما، بأصوات أعضاء المجلس البلدي الجديد بـ26 صوتا مقابل 22 لخصمها كامل ايدير، المسؤول المحلي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي والأول على لائحة حزب نداء تونس.

وعبد الرحيم الحائزة على شهادة في الصيدلة، امرأة أعمال وناشطة مقربة من الإسلاميين منذ زمن، وكانت نائبة عن حزب "النهضة" في المجلس الوطني التأسيسي بين 2011 و2014.

وابتعدت عبد الرحيم بعد عام 2014 عن الأنظار، وعملت محللة سياسية في تلفزيون خاص لأشهر قليلة، قبل أن تعود إلى حزب النهضة في 2017.

وتدير السيدة شركة أدوية في تونس، وهي أم لطفلين، وترفض تعريف حزب النهضة بـ"الإسلامي".