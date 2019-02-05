أول رؤساء إيران يكشف 'خيانة الخميني'

قال أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لإيران، إن آية الله روح الله الخميني خان مبادئ الثورة الإيرانية بعد أن وصل إلى السلطة عام 1979، تاركا شعورا بالمرارة الشديدة وسط بعض من عادوا منتصرين معه إلى طهران.

وروى بني صدر، أحد معارضي حكام طهران الدينيين منذ أن تم عزله من منصبه وهرب إلى الخارج عام 1981، كيف كان مقتنعا قبل 40 عاما في باريس بأن الثورة الإسلامية لزعيم ديني ستمهد الطريق للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حكم الشاه.

التزام قاطع

وقال بني صدر في مقابلة مع وكالة رويترز بمنزله في فرساي خارج باريس حيث يعيش منذ عام 1981 "عندما كنا في فرنسا تبنى (الخميني) كل ما قلناه له ثم أعلن أنه في حكم آيات القرآن من دون أي تردد".

وأضاف "كنا على يقين أن هناك التزاما قاطعا من زعيم ديني وأن كل هذه المبادئ ستتحقق لأول مرة في تاريخنا".

وفر الخميني من إيران في منتصف الستينيات خوفا من حملة صارمة أطلقها الشاه على تعاليمه، واستقر في نهاية المطاف في منزل متواضع في قرية خارج باريس ومن هناك أجج الاضطرابات في إيران ورعى الثورة الإسلامية المستقبلية.

سجن مرتين

وشارك بني صدر في الحركة الطلابية المناهضة للشاه في أوائل الستينيات، وسجن مرتين، وأصيب خلال انتفاضة عام 1963، قبل أن يفر إلى فرنسا حيث درس الاقتصاد في السوربون.

وكان بني صدر ابن رجل دين شيعي بارز. وتربطه علاقات عائلية وثيقة مع الخميني وساعده في الانتقال إلى فرنسا بعد أن قضى فترات في تركيا والعراق ليصبح واحدا من أقرب مساعديه.

انضم بني صدر في وقت لاحق إلى جماعة المقاومة الإيرانية التي يقودها الخميني، وأصبح أحد مستشاريه المقربين.

قال بني صدر "كانت فرنسا مفترق طرق للأفكار والمعلومات ولهذا اختارها (الخميني) بعد أن رفضت الكويت استقباله... عندما كان في فرنسا كان يؤيد الحرية. كان يخاف ألا تصل الحركة إلى مبتغاها وأن يضطر للبقاء هناك".

لحظة مريرة

عاد بني صدر إلى إيران مع الخميني مع بداية الثورة الإيرانية في شباط/ فبراير 1979.

وقال إن الخميني "لم يتغير إلا عندما هبط درجات السلم من الطائرة في إيران ... تمكن رجال الدين منه ورسموا له مصيرا جديدا هو الديكتاتورية التي نراها اليوم".

وروى بني صدر كيف ذهب لمقابلة الخميني الذي أصبح معروفا بلقب الزعيم الأعلى في مدينة قم بعد بضعة أشهر من العودة من فرنسا ليشكو إليه ضغوط السلطات الدينية من أجل إجبار النساء على ارتداء النقاب.

وقال إن ذلك تعارض مع الوعود التي قطعها في باريس مؤكدا أن من حق النساء الاختيار.

وقال إن الخميني "قال لي إن الأمور التي ذكرها في فرنسا كانت ملائمة لكنه ليس ملزما بكل ما نطق به هناك وإنه سيقول العكس لو شعر أن ذلك ضروري". وأضاف "كانت تلك لحظة مريرة جدا جدا".

الإقالة

تولى بني صدر السلطة في إيران من 4 شباط/فبراير 1980 إلى أن تمت إقالته من قبل البرلمان في 20 حزيران/يونيو 1981.

وقبل أن يصبح رئيسا، تقلد بني صدر عدة حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية بإيران، منها الخارجية والمالية.

وأشيع أن إقالة بني صدر تمت بإيعاز من الخميني بسبب تحركاته ضد رجال الدين في السلطة، خاصة محمد بهشتي الذي أصبح لاحقا رئيسا للنظام القضائي في إيران.

في آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 1980، نجا بني صدر من حادثتي تحطم مروحية بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية.

وولد بني صدر عام 1933 في هاميدان بالوسط الغربي لإيران (85 عاما)، ويعتبر أكبر رئيس إيراني معمر حتى الآن.​