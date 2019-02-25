أعلنت الإمارات موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى خارج الكرة الأرضية.

وذكرت الإمارات الاثنين إنها سترسل إما هزاع المنصوري أو سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر/أيلول على متن الصاروخ الروسي سويوز.

وقال المنظمون إنهم سيعلنون اسم رائد الفضاء الذي سيذهب، لكنهم أعلنوا بدلا من ذلك موعد الإطلاق.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن بالفعل أسماء رواد الفضاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتمتلك الإمارات برنامج فضاء حديثا بطموحات كبيرة.

وكانت قد أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع، خليفة سات، في أكتوبر/تشرين أول من اليابان. وتبدي رغبة في إطلاق مسبار إلى المريخ عام 2020.