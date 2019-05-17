أول رحلة للتاكسي الكهربائي الطائر

أعلنت شركة "ليليوم" الألمانية الخميس عن أول رحلة لسيارة الأجرة الكهربائية الطائرة ذات الخمسة مقاعد والتي تعمل من دون طيار.

وتأمل الشركة أن تبدأ "ليليوم جت" العمل بكامل طاقتها في مدن مختلفة حول العالم بحلول عام 2025.

وتقول الشركة إنها تخطط لجعل تكلفة استخدام هذه الخدمة قريبة من تكلفة سيارات الأجرة العادية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشركة التاكسي الطائر وهو ينطلق ببطء في رحلة تجريبية يوم الرابع من الشهر الجاري.

ويمكن للتاكسي الطائر أن يقلع عموديا مثل المروحية وهو مزود بأجنحة مرنة للطيران الأفقي، مما يتيح سرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

وسيكون بإمكان الزبائن استخدام تطبيق خاص بالشركة (مثل أوبر وليفت) من أجل العثور على المنصات القريبة وطلب الرحلة التي تقول "ليليوم" إنها ستكون أسرع أربع مرات من رحلة سيارات الأجرة العادية.