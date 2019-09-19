أول رد إثيوبي بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي الخميس إن بلاده بصدد إعداد مقترح ردا على المقترح المصري بخصوص تشغيل سد النهضة لأن القاهرة "لم تغير إقتراحاتها القديمة حول السد" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكد الوزير في بيان أن الاقتراح الذي قدمته مصر "ينتهك مبدأ معاهدة لاستخدام مياه النيل الموقعة في وقت سابق بين الدول الثلاث أي إثيوبيا والسودان ومصر".

وقالت الوكالة إن خبراء من الدول الثلاث سيجرون محادثات بدءا من 22 سبتمبر القادم حول ملء سد النهضة بالمياه وتأثيره على دول حوض النيل.

وكان وزراء المياه وخبراء في دول مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدوا اجتماعا في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية بعد الاجتماع تعثر المفاوضات بينها وبين إثيوبيا حول الملف.

وأشارت تقارير إلى وجود خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف.