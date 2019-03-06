صور جو ـ جو.. جديد ناسا

بعد جهود استمرت 10 أعوام، نجحت وكالة الفضاء الأميركية ناسا في تطوير تقنية متقدمة لتصوير اختراق طائرات فائقة السرعة للهواء.

واستطاعت تصوير طائرتين من طراز (T-38) تسيران على مقربة من بعضهما بسرعة أعلى من الصوت، باستخدام تقنية اعتمدت على تصوير الموجات الهوائية والمنحنيات التي تظهر بعد نفاذ الطائرات منها.

وتؤكد ناسا أنها لطالما واجهت مصاعب في التقاط صورة "جو- جو"، ونجحت أخيرا في التقاط صور لانحناءات موجات الهواء عندما تعبرها طائرة أسرع من الصوت.

وأشارت ناسا إلى أهمية هذه التقنية التي ستوفر فهما أفضل لصناعة الطائرات والنقل الجوي، إذ ستتيح للجهات التنظيمية تحديد المدى الأفضل للطائرات السريعة بحيث لا يسمع صوتها الأشخاص على الأرض.