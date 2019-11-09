حققت الليبية أبرار عُميش، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، مفاجأة بعد فوزها، الأربعاء، بمقعد في مجلس مقاطعة فيرفاكس التعليمي بولاية فيرجينيا، لتكون أول ليبية أميركية منتخبة في فيرجينيا والولايات المتحدة.

وحصلت عُميش، البالغة 24 عاما على 144157 صوتا بفعل دعم كبير حصلت عليه من فئة الشباب.

وغرّدت الشابة الليبية على حسابها في تويتر بعد فوزها "أنا أول ليبية أميركية منتخبة في تاريخ الولايات المتحدة".

وأبرار هي ابنة رئيس ما يعرف بالتحالف الليبي الأميركي عصام عميش، تخرجت من جامعة ييل في مدينة نيوهيفن.

وبعد انتخابها صرحت عميش بأن "التعليم هو نقطة الانطلاق لجميع أفراد مجتمعنا للوصول إلى فرصة لتحقيق إمكاناتهم، ويجب أن نكافح لضمان أن كل طفل يمكن أن ينجح هنا".

وأكّدت الشابة الليبية بأن أهم أولوياتها هي منح الفرصة لجميع الأطفال، ودعم التعليم الشامل، والمسؤولية المالية، والتركيز بشكل كبير على الصحة العقلية للأطفال.

وتمت المصادقة على انتخاب عميش من قبل لجنة مقاطعة فرجينيا الديمقراطية حيث عاشت طوال حياتها.

المصدر: أصوات مغاربية