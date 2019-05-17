أول مخرجة من أصول إفريقية في مهرجان 'كان'

أصبحت المخرجة الفرنسية ماتي ديوب، أول مخرجة من أصول إفريقية تشارك في مهرجان "كان" السنمائي.

ديوب التي تنحدر من أصول سنغالية، قالت في تصريحات صحفية إنها تفاجأت عندما أعلنت إدارة المهرجان أنها أول امرأة ذات بشرة سوداء تشارك بفيلم من إخراجها في تاريخ المهرجان الذي يجري منذ 71 عاما.

وتابعت "أود أن أقول إن ما يحدث لي ليس قصة درامية، بل هو نتاج جهود حثيثة وقصة كفاح طويل" معبرة عن سعادتها لهذا التمييز.

ولفتت المخرجة ديوب إلى كون العمل الذي تقدمه من خلال المهرجان وقفة للمرأة عموما ونساء إفريقيا على وجه التحديد.

يذكر أن القائمين على مهرجان "كان" حرصوا في طبعة هذه السنة على زيادة نسبة التمثيل النسائي، مقارنة بالأعوام السابقة.

التمثيل النسائي هذه السنة بلغ 21 بالمئة، إذ تشارك هذا العام 13 مخرجة من أصل 47 فيلمًا، أربع منهن يشاركن في المسابقة الرسمية.

وأبرز المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية هن ماتي ديوب التي تشارك بفيلم "أتلانتيك"، وجيسيكا هاوزنر بفيلم "ليتل جو"، وجوستين ترييت بفيلم "سيبيل".