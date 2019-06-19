أول مسابقة للطبخ في غزة

احتضنت مدينة غزة مسابقة للطبخ، شكلت فرصة لعدد من النساء لإبراز مهاراتهم في هذا المجال الذي يحتفي به كثيرون في إطار اليوم العالمي لفن الطبخ المستدام.

وتسعى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى مساعدة المدن في جميع أنحاء العالم في تطوير سياحة فن الطبخ المستدام.

وفازت الشيف سجى أبو شعبان بالمركز الأول في مسابقة الطهي التي خاضتها هي وثماني متسابقات.

ونظم المسابقة "سمايل كيتشن" أول مركز متخصص بتعليم فنون المطبخ.

ووفر المركز دعما من شركات فلسطينية لتنظيم مسابقة أفضل شيف لإبراز المواهب في القطاع.

ويهدف سمايل كيتشن إلى تعزيز مجال الطهي في غزة باعتباره فنا له قواعده.

ولم يقتصر اهتمام المركز الوحيد لتعليم فنون الطهي في غزة على الكبار، إنما بدأ بعمل دورات تدريبية للأطفال في الاجازة الصيفية لاكتشاف قدراتهم وتغذية شغف محبي هذا المجال منذ الصغر.