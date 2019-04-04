قريبا في أثينا.. أول مسجد رسمي

يفتح أول مسجد رسمي في العاصمة اليونانية أثينا أبوابه خلال أسابيع، بحسب ما أكدت الخميس مصادر متطابقة، في حدث تنتظره منذ سنوات الطائفة المسلمة في اليونان.

ومن المقرر أن توافق الحكومة خلال الشهر الجاري على اسم الإمام الذي تختاره لجنة إدارة المسجد، وفق ما أكدت وزارة التعليم والشؤون الدينية التي تشرف منذ وقت طويل على هذا المشروع.

ومن المقرر أن يفتح المسجد بعد ذلك أبوابه بحلول أيار/مايو، كما أكد مصدر وزاري.

وقال نائب رئيس بلدية أثينا لشؤون المهاجرين واللاجئين لفتيريس باباياناكيس، "الأعمال تقدمت بشكل جيد" و"المسجد سيصبح فاعلا من الآن حتى الصيف".

ويجري بناء المسجد غير المزود بمئذنة والذي يتسع لـ350 شخصا، في حي إلايوناس التجاري في العاصمة في مشروع بلغت تكلفته 946 ألف يورو. وبدأت أعمال البناء عام 2017، لكن العديد من التأخيرات الإدارية عرقلت إنهاءه.

وموقع البناء حتى الآن مغطى بألواح ومن غير الممكن مراقبة تطور العمل فيه.

وأثينا هي آخر عاصمة في الاتحاد الأوروبي لا يوجد فيها مسجد رسمي، فيما اعترفت الحكومة في السنوات الأخيرة بالعديد من المساجد غير الرسمية استجابة لحاجة الطائفة الإسلامية التي يبلغ عدد أعضائها نحو 300 ألف شخص.

وتوجد مساجد في منطقة تراقيا الشمالية الشرقية الحدودية مع تركيا حيث تعيش أقلية مسلمة.