ملعب جديد لعشاق الـ Esports في الولايات المتحدة

شرعت مدينة آرلنغتون في ولاية تكساس الأميركية ببناء ملعب جديد مخصص لعشاق ألعاب الفيديو الرياضية المعروفة بـ "Esports"، على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. وسيكون الملعب بعد الانتهاء من أعمال البناء الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة.

وتبلغ قيمة إنشاء الملعب الذي يتوقع افتتاحه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 10 ملايين دولار.

وقال عمدة آرلنغتون جيف وليامز "أن ملعب ألعاب الفيديو سيعزز مكانة المدينة كمعلم سياحي، حيث سيأتي اللاعبون والمشجعون للمشاركة في الألعاب، والاستمتاع بما تتيحه المدينة من تجارب أخرى".

وسيقدم الملعب الفريد من نوعه تجربة لا مثيل لها لعشاق الـ "Esports" إذ تتسع مساحة الملعب لأكثر من ألف متفرج.